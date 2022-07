Gentile Salvini, quando la smetterà di confondere dittatori con santi? (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono anni – io credo – che il nostro presidente del Consiglio si chiama Vladimir Putin. Non conosce crisi politiche o governi tecnici. Lui è lì e detta le regole. Lo fa in una maniera molto intelligente, infischiandosene di Draghi, Conte o Renzi: distribuisce potere. Ora, oltre le polemiche suscitate dall’articolo de La Stampa, nel quale si accuserebbe la Lega di avere rapporti occulti con uomini dell’ambasciata russa, tanto occulti da aver fatto lo sgambetto al governo Draghi su richiesta di Putin, è utile evidenziare una cosa: la simpatia che Salvini prova e ha provato per Putin. Perché questo è l’unico dato di fatto: Salvini ha sempre difeso Putin. quando nessuno ne parlava, Salvini chiedeva a destra e a manca, durante un comizio mentre inforcava una salsiccia, la fine delle sanzioni alla Russia che, ripeteva come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono anni – io credo – che il nostro presidente del Consiglio si chiama Vladimir Putin. Non conosce crisi politiche o governi tecnici. Lui è lì e detta le regole. Lo fa in una maniera molto intelligente, infischiandosene di Draghi, Conte o Renzi: distribuisce potere. Ora, oltre le polemiche suscitate dall’articolo de La Stampa, nel quale si accuserebbe la Lega di avere rapporti occulti con uomini dell’ambasciata russa, tanto occulti da aver fatto lo sgambetto al governo Draghi su richiesta di Putin, è utile evidenziare una cosa: la simpatia cheprova e ha provato per Putin. Perché questo è l’unico dato di fatto:ha sempre difeso Putin.nessuno ne parlava,chiedeva a destra e a manca, durante un comizio mentre inforcava una salsiccia, la fine delle sanzioni alla Russia che, ripeteva come ...

ilfattoblog : Gentile Salvini, quando la smetterà di confondere dittatori con santi? - aldosele : @laviniaricci83 @borghi_claudio Gentile signora Lavinia, mi piacerebbe tanto incontrarla (non a Mosca) per farle do… - TittiTummino : @matteosalvinimi Gentile Salvini, premesso che non sono fra quelli che vengono sotto ai suoi tweet ad insultarla (s… - liukRM : @e_vostro @fratotolo2 @HoaraBorselli @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @LegaSalvini @Giorgiolaporta Io capisco che es… - v_bulgaro : @sabry_vix @pietroraffa Le spiego una cosa, gentile Sabry: se un tweet cita un Salvini, io commento il pensiero di… -