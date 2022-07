Genova, vasto incendio nel bosco raggiunge le case di Pra’: l’intervento dei vigili del fuoco – Il video (Di venerdì 29 luglio 2022) Genova brucia: questa notte è scoppiato un incendio sulle alture di Pra’. Le fiamme hanno interessato l’area boschiva che collega il quartiere a Voltri, e sono arrivate fino a due abitazioni di via 2 dicembre 1944, al civico 79. Si tratta degli appartamenti al penultimo piano e al piano terra e le fiamme hanno lambito i balconi. Come ricostruiscono le testate locali, la causa dell’incidente risiederebbe in alcune sterpaglie nel bosco che hanno iniziato ad andare a fuoco, contagiando rapidamente tutta l’area circostante. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno tamponato la situazione fino all’arrivo dell’elicottero, giunto sul posto con le prime luci dell’alba. Attualmente, 3 squadre dei pompieri, due da Genova e ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022)brucia: questa notte è scoppiato unsulle alture di. Le fiamme hanno interessato l’area boschiva che collega il quartiere a Voltri, e sono arrivate fino a due abitazioni di via 2 dicembre 1944, al civico 79. Si tratta degli appartamenti al penultimo piano e al piano terra e le fiamme hanno lambito i balconi. Come ricostruiscono le testate locali, la causa dell’incidente risiederebbe in alcune sterpaglie nelche hanno iniziato ad andare a, contagiando rapidamente tutta l’area circostante. Immediatodeidel, che hanno tamponato la situazione fino all’arrivo dell’elicottero, giunto sul posto con le prime luci dell’alba. Attualmente, 3 squadre dei pompieri, due dae ...

Teleradiopace : Vasto incendio alle spalle di Genova Prà

Vasto #incendio in Via 2 Dicembre a Genova Voltri. Dall'una e trenta di questa notte le fiamme hanno cominciato a lambire…