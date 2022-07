Genova. Rocky Horror Rock Show al Porto Antico lunedì 1 agosto

(Di venerdì 29 luglio 2022)1°ore 21:00 nella Piazza delle Feste deldiva in scena il “”. Manuela Amendolia e Marcello Mazzone, con la collaborazione di Arcigaye un cast tutto genovese, presentano il “”, uno spettacolo non convenzionale, interamente suonato e cantato dal vivo che vi trasporterà in una galassia priva di pregiudizi, nella forma più pura di coraggio. “Don’t dream it, be it” sottolinea come l’unica verità sia vivere consapevoli di quello che ognuno ha dentro di sé. Quindi abbandonatevi al piacere assoluto, lasciatevi incantare dai sogni di ...

Liguria Notizie

... Where the Streets Have No Name U2 Tribute lunedì 1° agosto Piazza delle Feste:Horror Rock ... Music Educational Expo TAGS arena del mareMadMan porto antico Porto Antico di...... Where the Streets Have No Name U2 Tribute lunedì 1° agosto Piazza delle Feste:Horror Rock ... musica porto antico spettacoliCONDIVIDI Facebook Twitter redazionegenova3 EstateSpettacolo al Porto Antico: gli eventi del 1° e 2 agosto in Piazza delle Feste Lunedì 1° agosto ore 21:00 nella Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova va in scena il “Rocky Horror Rock Show”. Manuela Amendolia e Marcello Mazzone, con la collaborazione di Arcigay Genova e ...1 e 2 agosto dal sapore cinematografico quello in Piazza delle Feste, con due eventi speciali al Porto Antico EstateSpettacolo a Genova.