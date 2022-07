Genova | restyling e nuovo nome per la fermata della metropolitana San Giorgio

(Di venerdì 29 luglio 2022) La sponsorizzazione del consorzio Mysport si aggiunge a quelle già presenti in altre quattro fermate: De Ferrari, Brignole, Sarzano/Sant’Agostino e Dinegro

Abbonati per leggere anchePer la stazione della metro di San Giorgio c'è stata un'operazione didei locali interni ... San Giorgio è una delle otto stazioni metro die serve tutta l'area del Porto Antico. ...Un’operazione di restyling dei locali interni della fermata per offrire ... San Giorgio è una delle otto stazioni metro di Genova e serve tutta l’area del Porto Antico. Inaugurata nel 2003 è situata ...(FERPRESS) – Genova, 29 LUG – È stata presentata questa mattina San Giorgio-My Sport, la “nuova” stazione della Metropolitana genovese. Un’operazione di restyling dei locali interni della fermata per ...