Gb: ministro Difesa sosterrà Truss come futura premier (Di venerdì 29 luglio 2022) Londra, 29 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministro della Difesa del Regno Unito Ben Wallace ha annunciato che sosterrà la ministra degli Esteri Liz Truss nella corsa per diventare il prossimo leader del Partito conservatore e, quindi, successore di Boris Johnson alla guida del governo britannico. Secondo quanto riportato da Sky News, Wallace ha sottolineato che, nella contesa contro l'ex ministro delle Finanze Rishi Sunak, sosterrà la Truss perché "comprende le minacce" che il Regno Unito deve affrontare nel pieno dell'invasione russa dell'Ucraina e le "sfide" che il Paese "affronta ogni giorno" e come "deve ottenere fondi adeguati". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Londra, 29 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Ildelladel Regno Unito Ben Wallace ha annunciato chela ministra degli Esteri Liznella corsa per diventare il prossimo leader del Partito conservatore e, quindi, successore di Boris Johnson alla guida del governo britannico. Secondo quanto riportato da Sky News, Wallace ha sottolineato che, nella contesa contro l'exdelle Finanze Rishi Sunak,laperché "comprende le minacce" che il Regno Unito deve affrontare nel pieno dell'invasione russa dell'Ucraina e le "sfide" che il Paese "affronta ogni giorno" e"deve ottenere fondi adeguati".

