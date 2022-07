Gazzetta: se Skriniar resta all’Inter, serviranno almeno 6 milioni per il rinnovo (Di venerdì 29 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione Skriniar-Inter. Il mercato è fermo, nel senso che il Psg non è ancora tornato all’attacco, ma a settembre occorrerà rinegoziare il rinnovo con il difensore nerazzurro, che stavolta chiederà un contratto da big. “dal primo settembre – chissà, magari anche qualche giorno prima… – riapriranno il faldone relativo al rinnovo del contratto. Non si riparte da zero, ma i numeri andranno con ogni probabilità riaggiornati. Ad aprile i dirigenti nerazzurri avevano avuto più di un contatto con Roberto Sistici, l’agente che rappresenta Skriniar. E si era parlato, allora, di un adeguamento del contratto per il difensore intorno ai 5 milioni di parte fissa, con scadenza 2027. L’attuale accordo, va detto, scade nel 2023. Si era arrivati a un passo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) Ladello Sport fa il punto sulla situazione-Inter. Il mercato è fermo, nel senso che il Psg non è ancora tornato all’attacco, ma a settembre occorrerà rinegoziare ilcon il difensore nerazzurro, che stavolta chiederà un contratto da big. “dal primo settembre – chissà, magari anche qualche giorno prima… – riapriranno il faldone relativo aldel contratto. Non si riparte da zero, ma i numeri andranno con ogni probabilità riaggiornati. Ad aprile i dirigenti nerazzurri avevano avuto più di un contatto con Roberto Sistici, l’agente che rappresenta. E si era parlato, allora, di un adeguamento del contratto per il difensore intorno ai 5di parte fissa, con scadenza 2027. L’attuale accordo, va detto, scade nel 2023. Si era arrivati a un passo ...

