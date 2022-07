Gazzetta: Pogba e la Juve orientati a scegliere la terapia conservativa, ma c’è il rischio di un nuovo crack (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo il nuovo infortunio al ginocchio, Pogba ha davanti due strade: o la terapia conservativa, che lo terrebbe fuori dal campo per una 40ina di giorni, oppure l’intervento risolutivo, che comporterebbe uno stop di 5 mesi. Il centrocampista francese, scrive la Gazzetta dello Sport, prende tempo: vuole evitare l’intervento risolutivo, non vuole fermarsi e rinunciare al Mondiale. “Un’ipotesi che per il momento il centrocampista francese, che la Juventus ha da poco scritturato da svincolato garantendogli uno stipendio pari al numero di maglia (10 milioni di euro in totale, 8 di fisso più 2 di bonus), non vuole prendere in considerazione, perché l’idea di saltare l’appuntamento più importante con la sua nazionale e pure tutta la prima parte di stagione con il nuovo club lo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo ilinfortunio al ginocchio,ha davanti due strade: o la, che lo terrebbe fuori dal campo per una 40ina di giorni, oppure l’intervento risolutivo, che comporterebbe uno stop di 5 mesi. Il centrocampista francese, scrive ladello Sport, prende tempo: vuole evitare l’intervento risolutivo, non vuole fermarsi e rinunciare al Mondiale. “Un’ipotesi che per il momento il centrocampista francese, che lantus ha da poco scritturato da svincolato garantendogli uno stipendio pari al numero di maglia (10 milioni di euro in totale, 8 di fisso più 2 di bonus), non vuole prendere in considerazione, perché l’idea di saltare l’appuntamento più importante con la sua nazionale e pure tutta la prima parte di stagione con ilclub lo ...

