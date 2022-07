Gazzetta: il Napoli vuole chiudere in tempi brevi per Raspadori. Potrebbero non bastare 35 milioni (Di venerdì 29 luglio 2022) Ieri l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha dichiarato che il Napoli vuole Raspadori. Oggi ne scrive la Gazzetta dello Sport. “Il presidente ha telefonato a Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, per sondare la disponibilità del club a privarsi del suo attaccante. Dopo aver chiuso definitivamente l’era Mertens, il Napoli ha individuato il nuovo obiettivo per l’attacco. E ha l’intenzione di chiudere in tempi brevi. Raspadori può giocare alle spalle di Osimhen o eventualmente anche sostituirlo in caso di indisponibilità del nigeriano”. “Se si muove in prima persona De Laurentiis, significa che il Napoli vuole il giocatore. Il Sassuolo è una bottega cara e questo è un concetto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) Ieri l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha dichiarato che il. Oggi ne scrive ladello Sport. “Il presidente ha telefonato a Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, per sondare la disponibilità del club a privarsi del suo attaccante. Dopo aver chiuso definitivamente l’era Mertens, ilha individuato il nuovo obiettivo per l’attacco. E ha l’intenzione diinpuò giocare alle spalle di Osimhen o eventualmente anche sostituirlo in caso di indisponibilità del nigeriano”. “Se si muove in prima persona De Laurentiis, significa che ilil giocatore. Il Sassuolo è una bottega cara e questo è un concetto ...

