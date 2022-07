Gas, il piano del governo per il suicidio (Di venerdì 29 luglio 2022) Avete mai visto un’azienda che fa un piano senza certezza nelle forniture, senza ridondanza negli approvvigionamenti e senza i prezzi delle forniture? Benvenuti nel mondo di Draghi che applica questa metodologia sulla scala più ampia possibile: l’intero paese. Il “piano gas” presentato mercoledì alla stampa prevede risparmi e nuove forniture per 10,1 miliardi di metri cubi nel 2022 e di ben 24,1 nel 2023. Il tutto subordinato al fatto che entri in funzionamento il rigassificatore a Piombino entro gennaio 2023, entrino in funzione quasi 8 gigawatt di energie rinnovabili nei prossimi 20 mesi e ci sia un risparmio termico (termosifoni) volontario per 3 miliardi di metri cubi. Con tutti questi se e tutti questi ma, se Putin chiudesse il gas a novembre arriveremmo a marzo esaurendo anche le scorte “strategiche”, cioè letteralmente il fondo del pozzo delle ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 29 luglio 2022) Avete mai visto un’azienda che fa unsenza certezza nelle forniture, senza ridondanza negli approvvigionamenti e senza i prezzi delle forniture? Benvenuti nel mondo di Draghi che applica questa metodologia sulla scala più ampia possibile: l’intero paese. Il “gas” presentato mercoledì alla stampa prevede risparmi e nuove forniture per 10,1 miliardi di metri cubi nel 2022 e di ben 24,1 nel 2023. Il tutto subordinato al fatto che entri in funzionamento il rigassificatore a Piombino entro gennaio 2023, entrino in funzione quasi 8 gigawatt di energie rinnovabili nei prossimi 20 mesi e ci sia un risparmio termico (termosifoni) volontario per 3 miliardi di metri cubi. Con tutti questi se e tutti questi ma, se Putin chiudesse il gas a novembre arriveremmo a marzo esaurendo anche le scorte “strategiche”, cioè letteralmente il fondo del pozzo delle ...

MediasetTgcom24 : Gas, Ungheria: 'Piano Ue inaccettabile, non lo attueremo' #gas #ungheria - Open_gol : Bruxelles: «Non c’è un piano B, ci prepariamo allo scenario peggiore e serve solidarietà». Ma per Roma sarebbe trau… - Agenzia_Ansa : L'Ue vuole ridurre i consumi di gas del 15% da agosto a marzo 2023. Von der Leyen: 'Mosca ci ricatta, dobbiamo prep… - Luihi9 : Meloni fa suo il piano gas di Draghi. È questo il vero atto anti-Putin (di G. Colombo) - PLANETHOTEL_NET : RT @Ci1812: Meloni fa suo il piano gas di Draghi, prendendo in maniera concreta le distanze da Putin. -