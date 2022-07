Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 completamente svelati

(Di venerdì 29 luglio 2022)e Zormai non hanno più molti segreti, trapelate le immagini marketing che mostrano i nuovi modelli pieghevoli Samsung che saranno presentati ufficialmente il prossimo 10 agosto. In realtà, dal punto di vista estetico non si notano grandi cambiamenti rispetto ai predecessori, i cambiamenti sono principalmente nei minimi dettagli. Samsung Unpacked ufficiale: il 10 agosto i nuovipieghevolie Z Flip 4 Il leaker Evan Blass ha pubblicato una serie di immagini, le definisce ufficiali, su 91Mobiles che mostrano i due telefoni da quasi tutte le angolazioni, inclusi i loro orientamenti da piegati e aperti. Sembra che ci siano tre opzioni di colore per(nero, beige e grigio) e quattro per Z Flip 4 ...

Nel corso dell'evento, i protagonisti dovrebbero essere proprio loro,Z Flip4, evoluzione della specie a cui si guarda con molta attenzione , in particolar modo dopo il ...Al momento è dato per certo l'arrivo diZ Flip4. Attesa anche la lineup di smartwatche nuovi auricolari wireless. Samsung ha pubblicato un tweet che sembra ...Disponibile in Italia il nuovo Huawei Mate Xs 2 con schermo pieghevole da 7,8 pollici, 8 GB di RAM e 512 GB di storage al prezzo di 1.899,90 euro.I rumor hanno chiuso il cerchio, sui pieghevoli Samsung in uscita il 10 agosto prossimo non c'è più nulla da vedere. Il merito è del puntuale e solitamente attendibile Evan Blass, che è riuscito a met ...