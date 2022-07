(Di venerdì 29 luglio 2022)– Non conoscono sosta le attività preventive messe in atto dai Carabinieri del Gruppo dinelle principali aree interessate dall’afflusso di turisti nella Capitale e nelle periferie, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. Nelle ultime 48 ore, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di, il bilancio è di 4 persone arrestate per furto aggravato e una quinta gravemente indiziata di tentata rapina impropria. I Carabinieri della StazioneMadonna del Riposo hanno arrestato un cittadino nigeriano di 43 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, sorpreso all’esterno di un centro commerciale di via di Valle Aurelia in possesso di bottiglie di super, per un valore di oltre 120 euro, ...

Il Faro online

La merce rubata è stata restituita al legittimo proprietario e la donna, che è gravata da precedenti di polizia per diversi, è stata condotta in Questura dove ha ammesso ai poliziotti di essere ...... in Canton Ticino, da dove dopo isi erano allontanati a bordo di una vettura con targhe ... stecche di sigarette, bottiglie die lamette di rasoio. Le indagini hanno permesso di chiarire ... Furti di alcolici, profumi e abbigliamento a Roma: 4 arresti in 48 ore Alla cassa ha pagato pochi spiccioli per una bottiglia di aranciata e delle patatine, nella borsa aveva nascosto sei bottiglie di whisky del valore di circa 150 euro. I poliziotti della sezione volant ...Se vale il detto "vietato bere alcolici sul posto di lavoro", figuriamoci rubarli dagli scaffali per poi brindare a casa o peggio ancora rivenderli per ...