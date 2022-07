Fridays for Future, corteo di giovani manifesta a Torino (Di venerdì 29 luglio 2022) 'Oggi è stata un'occasione per dare visibilità a quelle persone provenienti da Paesi sfruttati, che già adesso subiscono gli effetti più pesanti della crisi climatica'. A sottolinearlo sono gli ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022) 'Oggi è stata un'occasione per dare visibilità a quelle persone provenienti da Paesi sfruttati, che già adesso subiscono gli effetti più pesanti della crisi climatica'. A sottolinearlo sono gli ...

fattoquotidiano : I giovani dei Fridays for Future delusi dal governo. “Contro la siccità scelte radicali. Coca-Cola sponsor olimpico… - Agenzia_Ansa : Fridays for Future in corteo a Torino per il clima. 'Join the fight now' lo striscione che apre la manifestazione… - MediasetTgcom24 : Fridays For Future, mille giovani in piazza a Torino per il clima #clima #fridaysforfuture #torino - ottovanz : RT @Internazionale: A Torino i Fridays for future hanno discusso di emergenza ambientale e nuovi modelli di sviluppo. Ma per i partiti impe… - emigrante81 : RT @stebaraz: Ieri sera quell'ignorante di @FedericoRampini è andato in tv a raccontare per l'ennesima volta la bufala sullo Sri Lanka mess… -