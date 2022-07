Francesco Vecchi stoppato da Mediaset: salta conduzione in prima serata (Di venerdì 29 luglio 2022) Negli ultimi giorni è uscita la notizia dell'arrivo di Francesco Vecchi alla conduzione di Zona Bianca, il talk politico in onda in prima serata su Rete 4. Questo avrebbe consentito al padrone di casa Giuseppe Brindisi di prendersi una breve vacanza prima di ripartire con la nuova stagione a settembre prossimo. Per la spalla di Federica Panicucci a Mattino Cinque sarebbe stata una occasione d'oro se si considera anche l'interesse che nei prossimi giorni interesseranno il mondo della politica del nostro Paese. Mediaset ha deciso di raddoppiare l'appuntamento di Zona Bianca, in onda attualmente sia il lunedì che il giovedì in prima serata, e fare dietrofront su Vecchi. Al timone rimarrà Giuseppe Brindisi che quest'anno ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 29 luglio 2022) Negli ultimi giorni è uscita la notizia dell'arrivo dialladi Zona Bianca, il talk politico in onda insu Rete 4. Questo avrebbe consentito al padrone di casa Giuseppe Brindisi di prendersi una breve vacanzadi ripartire con la nuova stagione a settembre prossimo. Per la spalla di Federica Panicucci a Mattino Cinque sarebbe stata una occasione d'oro se si considera anche l'interesse che nei prossimi giorni interesseranno il mondo della politica del nostro Paese.ha deciso di raddoppiare l'appuntamento di Zona Bianca, in onda attualmente sia il lunedì che il giovedì in, e fare dietrofront su. Al timone rimarrà Giuseppe Brindisi che quest'anno ...

IlnazionalistaD : RT @giusbrindisi: Giuseppe Brindisi non molla Zona Bianca e resta anche ad agosto. Salta la staffetta con Francesco Vecchi (Anteprima Tv Bl… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Mediaset, Giuseppe Brindisi non “cede” il posto a Francesco Vecchi: Rete4 anticipa la messa in onda di tutti i talk polit… - zazoomblog : Mediaset Giuseppe Brindisi non “cede” il posto a Francesco Vecchi: Rete4 anticipa la messa in onda di tutti i talk… - FQMagazineit : Mediaset, Giuseppe Brindisi non “cede” il posto a Francesco Vecchi: Rete4 anticipa la messa in onda di tutti i talk… - FAMAWIPP : RT @giusbrindisi: Giuseppe Brindisi non molla Zona Bianca e resta anche ad agosto. Salta la staffetta con Francesco Vecchi (Anteprima Tv Bl… -