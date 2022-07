Francesco Tottii | nuove indiscrezioni circa il rapporto con Noemi Bocchi Parla Alessandro Rosica

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 29 luglio 2022), esperto di gossip e personaggi, rivela un’ulteriore sconcertante veritàiltraTotti e. Ecco le sue parole Tempi duri perTotti e per la presunta nuova fiamma. Stando alle ultime, i due si starebbero frequentando da diversi mesi e sarebbe stata proprio la 34enne romana a a mettere l’ex bomber giallorosso davanti ad un out out: “sono stanca di fare il terzo incomodo, scegli! O lei o me”. Questo quello cheavrebbe detto aTotti in tempi meno sospetti. A rivelare i retroscena di una storia ancora poco chiara è l’esperto di gossip ...