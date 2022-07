Francesco Totti parla della rottura con Ilary Blasi: «Le ho dato tutto» (Di venerdì 29 luglio 2022) La fine della storia d'amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta lasciando dietro di sé innumerevoli strascichi. In queste ore, però, è emerso sul web il contenuto di una conversazione che pare sia avvenuta tra il Pupone e il suo fedele amico Alex Nuccetelli. Nello specifico, si tratta di dichiarazioni rilasciate dall'ex capitano della Roma poco dopo la diffusione dello scoop di Chi in cui veniva ricostruita la dinamica del tradimento. Stando a quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate da Alex pare che Totti abbia ripensato più volte a quanto accaduto tra lui e sua moglie. A tal proposito, l'ex calciatore avrebbe detto: "Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 29 luglio 2022) La finestoria d'amore trasta lasciando dietro di sé innumerevoli strascichi. In queste ore, però, è emerso sul web il contenuto di una conversazione che pare sia avvenuta tra il Pupone e il suo fedele amico Alex Nuccetelli. Nello specifico, si tratta di dichiarazioni rilasciate dall'ex capitanoRoma poco dopo la diffusione dello scoop di Chi in cui veniva ricostruita la dinamica del tradimento. Stando a quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate da Alex pare cheabbia ripensato più volte a quanto accaduto tra lui e sua moglie. A tal proposito, l'ex calciatore avrebbe detto: "Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a, sento di averle...

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - infoitcultura : Noemi Bocchi dà un ultimatum a Francesco Totti: 'Se non lo fai, ti lascio', c'entra Ilary Blasi - telodogratis : Francesco Totti dice la sua: “A Ilary ho dato tutto quello che potevo. Sono in pace con me stesso” - SoniaSamoggia : Forse non è dare tutto ma difenderla la famiglia che si è creata! Ma è ovvio, Totti non è un difensore... Lo fa far… - zazoomblog : Francesco Totti arrabbiato: A Ilary ho dato tutto quello che potevo - #Francesco #Totti #arrabbiato: #Ilary -