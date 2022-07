Francesco Totti furioso dopo le ultime voci: farà un annuncio a breve (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono tantissimi gli articoli riguardanti la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Gli ultimi emersi in queste ore sono stati a dir poco clamorosi, in quanto si parla di un investigatore e l’esistenza di nuovi amichetti della terza figlia della coppia. Per tale motivo, si legge sul Corriere della Sera, l’ex calciatore si sarebbe letteralmente infuriato. Tutto ciò che è spuntato fuori sarebbe una bugia, ragion per cui si presume decida di intervenire pubblicamente con un comunicato. Totti e Noemi Bocchi nello stesso locale sotto gli occhi di Ilary: cos’è successo Un vecchio video risalente a quando Francesco Totti frequentava da poco la Bocchi è stato divulgato da Dagospia ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono tantissimi gli articoli riguardanti la fine del matrimonio trae Ilary Blasi. Gli ultimi emersi in queste ore sono stati a dir poco clamorosi, in quanto si parla di un investigatore e l’esistenza di nuovi amichetti della terza figlia della coppia. Per tale motivo, si legge sul Corriere della Sera, l’ex calciatore si sarebbe letteralmente infuriato. Tutto ciò che è spuntato fuori sarebbe una bugia, ragion per cui si presume decida di intervenire pubblicamente con un comunicato.e Noemi Bocchi nello stesso locale sotto gli occhi di Ilary: cos’è successo Un vecchio video risalente a quandofrequentava da poco la Bocchi è stato divulgato da Dagospia ...

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - infoitcultura : Totti, parla l’amico presente alla festa: “Noemi era al tavolo con me, accanto a Francesco e Ilary” - Novella_2000 : Totti-Blasi-Noemi, l’amico di lui svela ulteriori dettagli su quella sera nello stesso locale - m_triglia : RT @m_triglia: “Non è stato proprio bello il modo in cui Francesco Totti ha lasciato casa sua sbattendo la porta”. Attenzione, perché non è… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Francesco #Totti è pronto a esplodere per i retroscena su Ilary #Blasi e Noemi #Bocchi @giadinagrisu #gossip #29luglio #iltem… -