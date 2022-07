Francesco Totti e Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli: 'Rottura vintage e ricca di cliché, non ci mancheranno' (Di venerdì 29 luglio 2022) La giurata di Ballando con Le Stelle , su editorialedomani.it, commenta ripercorrendo le tappe della separazione della coppia più amata della capitale, una coppia 'dal sapore vintage e autentico, per ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022) La giurata di Ballando con Le Stelle , su editorialedomani.it, commenta ripercorrendo le tappe della separazione della coppia più amata della capitale, una coppia 'dal saporee autentico, per ...

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - TOSADORIDANIELA : RT @NicolaRaiano: Scusate, ma non ci sono altre novità su Francesco #Totti e Ilary #Blasi? Sappiamo troppo poco, diciamolo al Corriere. - NicolaRaiano : Scusate, ma non ci sono altre novità su Francesco #Totti e Ilary #Blasi? Sappiamo troppo poco, diciamolo al Corriere. - SimoneInzis : @nocontextfooty Non vedo 'Francesco Totti BIASCICA' - infoitcultura : Ilary Blasi, Noemi Bocchi e Francesco Totti: i nuovi retroscena della festa galeotta svelati da chi c’er -