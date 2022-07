FOTO – Comunicato Ultras Napoli 1972 Curva B: la decisione per il prossimo campionato (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli Ultras Napoli 1972 della Curva B hanno annunciato che si abboneranno per le gare interne del Maradona L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 29 luglio 2022) GlidellaB hanno annunciato che si abboneranno per le gare interne del Maradona L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

stefano93asr : RT @1927Forza: @Ari1927 @OfficialSSLazio Razza di schifosi...??...La @OfficialSSLazio facesse il comunicato per questa foto che oltraggia u… - ilnapolionline : [Foto] Comunicato 'distensivo' della Curva B sulla questione abbonamenti - - 1927Forza : @Ari1927 @OfficialSSLazio Razza di schifosi...??...La @OfficialSSLazio facesse il comunicato per questa foto che ol… - hallomememe : ...siamo stati turbati da un comunicato scritto in bianco con sfondo nero. Se volevi mandarci direttamente al creat… - Honolul62444404 : Oddio queste cose succedono pure alle fatine. Alcune hanno fatto pure un comunicato ANSA per dissociarsi da Lulù. A… -