Forza Italia, Tajani e Berlusconi: "Sono illazioni: mai incontri o telefonate con l'ambasciatore russo" (Di venerdì 29 luglio 2022) Come sempre, ancor più nell'ambito di una campagna elettorale, in Italia piuttosto che 'informare' l'elettorato circa i propri programmi, va di moda spendere ore e comizi attaccando l'avversario. Così, complice anche le ottimistiche rilevazioni che in questi giorni i sondaggi sulle intenzioni di voto attribuiscono al centrodestra, ecco servito l'immancabile 'scandalo': 'qualcuno' avrebbe 'brigato' con i diplomatici russi per favorire la caduta di Draghi. 'Fantapolitica' che però, inevitabilmente, sta dando i suoi frutti, visto che in questi ultimi giorni, piuttosto che sui programmi, come dicevamo, i principali media – ma guarda un po' – sembrano molto più interessati al 'gossip' che alle elezioni. Berlusconi: "Non ho mai incontrato l'ambasciatore russo, né mai avuto conversazioni telefoniche con lui"

