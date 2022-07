Forza Italia, Cesaro non si ricandida: Dopo sei legislature è giusto non presentarsi alle elezioni (Di venerdì 29 luglio 2022) La voce sul suo ‘passo indietro’ girava da qualche giorno. Ora la conferma arriva direttamente da lui. ”Non mi ricandido alle politiche del 25 settembre”, dice all’Adnkronos, Luigi Cesaro, attuale senatore di Forza Italia, uno dei big campani del partito azzurro, con Silvio Berlusconi dal ’96. ”Dopo sei legislature è giusto non presentarsi alle elezioni”, spiega l’esponente forzista, classe ’52, da Sant’Antimo, in provincia di Napoli, che inizia la sua carriera politica, negli anni 90 come consigliere provinciale per il Psi, per poi passare con il Cav nel ’94. Ventisei anni fa il debutto a Montecitorio con Fi appunto, dove ricopre il ruolo di deputato fino al 2008, ben cinque legislature, sotto le ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) La voce sul suo ‘passo indietro’ girava da qualche giorno. Ora la conferma arriva direttamente da lui. ”Non mi ricandidopolitiche del 25 settembre”, dice all’Adnkronos, Luigi, attuale senatore di, uno dei big campani del partito azzurro, con Silvio Berlusconi dal ’96. ”seinon”, spiega l’esponente forzista, classe ’52, da Sant’Antimo, in provincia di Napoli, che inizia la sua carriera politica, negli anni 90 come consigliere provinciale per il Psi, per poi passare con il Cav nel ’94. Ventisei anni fa il debutto a Montecitorio con Fi appunto, dove ricopre il ruolo di deputato fino al 2008, ben cinque, sotto le ...

