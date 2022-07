Fortnite Stagione 3: Come completare le Sfide della Settimana 8 (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono disponibili le Sfide della Settimana 8 per la Stagione 3 del capitolo 3 di Fortnite, Come sempre completandole riceverete XP indispensabili per livellare nel Pass Battaglia. A seguire vi riportiamo la Guida completa per farle. Distruggi cinque strutture con un solo colpo del lanciaseghe (0/1) Per portare a termine questa sfida non dovrete far altro che recarvi nella segheria a Nord, prendere un lanciaseghe, caricarlo e scagliarlo contro l’edificio, nel giro di pochi secondi vedrete aprire la notifica di completamento della sfida. Fai ballare gli avversari con le bombe ballerine (0/3) In giro per la mappa, seppure raramente, troverete delle bombe ballerine, vi basterà raccoglierle e lanciarle contro gli avversari per farli ballare. Getta un ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono disponibili le8 per la3 del capitolo 3 disempre completandole riceverete XP indispensabili per livellare nel Pass Battaglia. A seguire vi riportiamo la Guida completa per farle. Distruggi cinque strutture con un solo colpo del lanciaseghe (0/1) Per portare a termine questa sfida non dovrete far altro che recarvi nella segheria a Nord, prendere un lanciaseghe, caricarlo e scagliarlo contro l’edificio, nel giro di pochi secondi vedrete aprire la notifica di completamentosfida. Fai ballare gli avversari con le bombe ballerine (0/3) In giro per la mappa, seppure raramente, troverete delle bombe ballerine, vi basterà raccoglierle e lanciarle contro gli avversari per farli ballare. Getta un ...

