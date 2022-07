(Di venerdì 29 luglio 2022) Bergamo., laper la Ricerca dell’Ospedale di Bergamo, ha pubblicato il suo primo, contenente la sintesi dell’attività 2021 e delle azioni strategiche programmate fino al 2024. Un documento che per la prima volta ordina e sistematizza la corposa attività della, nata nel 2008 agli allora Ospedali Riuniti di Bergamo, oggi Ospedale Papa Giovanni XXIII. Focus dell’attività dirimane la ricerca clinica, nata dall’osservazione diretta dei pazienti in corsia e in grado di restituire all’Ospedale risultati e indicazioni terapeutiche utili a migliorare la cura ma anche ad evitare la ri-ospedalizzazione. Per farlo, fondamentali sono le professionalità e le competenze che proprio all’interno dellasi dedicano alla ...

Bergamonews : Fondazione From presenta il bilancio sociale: al centro ricerche su Covid, ematologia, cardiologia e neuroscienze -… - monicacesarato : Fondazione Querini Stampalia – #Venice Museum & Library Fondazione Querini Stampalia Fondazione Querini Stampalia.… - zazoomblog : Fondazione Banca Popolare di Bergamo sostiene un progetto di ricerca di Comunità Della Salute e From - #Fondazione… - radioarte1 : CHIGIANAradioarteVII su -

BergamoNews.it

...15 spettacolo della Compagnia dellanata dal corso di teatro per adulti " Tempo ... con Fabien Pizar & Faustino BirikinoFabrik Club appuntamento ai Lavatoi di Chiusi Città per Lavatoi ...Dato che il fondo della comunità è separato da quello della, i fondi rimanenti sono al sicuro da qualsiasi exploit. Correlato: Yuga Labs avverte: un attacco coordinato prenderà di mira i ... Fondazione Banca Popolare di Bergamo sostiene un progetto di ricerca di Comunità Della Salute e From Annunciati i 39 progetti assegnatari del finanziamento di poco meno di 4 milioni di euro, selezionati per il PAC – Piano per l’Arte Contemporanea 2021 ...ASCOLI PICENO – Settimo appuntamento stagionale, lunedì 1 agosto, con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura” dedicata al patrono della città ...