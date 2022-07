Flirt tra Andrea Delogu e Stefano De Martino? La conduttrice rompe il silenzio

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 29 luglio 2022) Per diverso tempo sono circolate le voci inerenti il presuntotra lae il ballerinoDe. I due sono alla conduzione del TIM Summer Hits. Essere sul palco insieme implica la necessità di avere una certa sintonia. Non ci è voluto molto, però, a far supporre ai fan che tra loro potesse esserci qualcosa in più di una semplice amicizia. A distanza di un po’ di tempo,è intervenuta sulla faccenda svelando cosa ci sia davvero tra loro e come hanno reagito alle voci sul possibilesmentisce ilconDeha recentemente rilasciato ...