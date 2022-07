Flavio Insinna caduto nel brutto tunnel | “Sì è successo anche a me”: momento delicatissimo (Di venerdì 29 luglio 2022) Il conduttore si è lasciato andare e ha raccontato un durissimo momento del proprio passato. Ha colpito anche lui Flavio Insinna (Youtube)Il celebre conduttore di Rai1, amatissimo soprattutto per la sua “L’Eredità”, si è voluto raccontare nel profondo. Il suo stile ironico e profondo, mai banale e sempre ricco di pillole teatrali e cinematografiche, è inconfondibile e quotidianamente raccoglie moltissimi consensi. Lo show di Rai1, con lui, è ritornato ai suoi splendori, dopo il doloroso addio a Fabrizio Frizzi. Flavio Insinna, però, nel suo passato non ha solo successi e imprese riuscite, ma anche grandi dolori e momenti di quasi invalicabili difficoltà. Ne ha voluto parlare apertamente: è stata durissima. Flavio ... Leggi su ck12 (Di venerdì 29 luglio 2022) Il conduttore si è lasciato andare e ha raccontato un durissimodel proprio passato. Ha colpitolui(Youtube)Il celebre conduttore di Rai1, amatissimo soprattutto per la sua “L’Eredità”, si è voluto raccontare nel profondo. Il suo stile ironico e profondo, mai banale e sempre ricco di pillole teatrali e cinematografiche, è inconfondibile e quotidianamente raccoglie moltissimi consensi. Lo show di Rai1, con lui, è ritornato ai suoi splendori, dopo il doloroso addio a Fabrizio Frizzi., però, nel suo passato non ha solo successi e imprese riuscite, magrandi dolori e momenti di quasi invalicabili difficoltà. Ne ha voluto parlare apertamente: è stata durissima....

