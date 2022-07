Flachi: «Praese? Il presidente ci ha messo poco a convincermi, avrò ruolo a 360°» (Di venerdì 29 luglio 2022) L’attaccante italiano Flachi ha parlato della sua nuova avventura come calciatore, e non solo, alla Praese Francesco Flachi, attaccante italiano, ha parlato della sua nuova avventura alla Praese. Praese – «Il direttore sportivo Umberto Barletta e il presidente dell’Academy Claudio Sciotto mi hanno contattato tramite la mia compagna Carolina. C’è voluto poco per convincermi ad accettare. Mi è piaciuto lo sguardo con cui mi hanno voluto. Non potevo dire di no. Sono molto felice di quest’opportunità». ruolo – «avrò un ruolo a trecentosessanta gradi. Oltre a giocare nella prima squadra, mi occuperò anche del settore giovanile, lavorando insieme agli altri tecnici. Questa esperienza mi permetterà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) L’attaccante italianoha parlato della sua nuova avventura come calciatore, e non solo, allaFrancesco, attaccante italiano, ha parlato della sua nuova avventura alla– «Il direttore sportivo Umberto Barletta e ildell’Academy Claudio Sciotto mi hanno contattato tramite la mia compagna Carolina. C’è volutoperad accettare. Mi è piaciuto lo sguardo con cui mi hanno voluto. Non potevo dire di no. Sono molto felice di quest’opportunità».– «una trecentosessanta gradi. Oltre a giocare nella prima squadra, mi occuperò anche del settore giovanile, lavorando insieme agli altri tecnici. Questa esperienza mi permetterà ...

