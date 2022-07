Firenze | acqua vietata Maxi multa fino a 500 euro | ecco cosa non si può fare fino al 30 settembre

Miti_Vigliero : Siccità, a Firenze divieto uso acqua per scopi non domestici - horottoilvetro : RT @DroughtCentral: Lunedì 25 Luglio la risalita dell'acqua marina lungo il delta del Po ha superato i 32 km. (1/2) (Fonte: Consorzio di Bo… - Publiacqua : ????????? lavori di manutenzione sulla rete idrica di via Benedetto Fortini a Firenze - Daniele_V94 : @Kurosh_74 @Giulio_Firenze @Hydrology_IRPI Anche il Ticino e il Tanaro ieri mi sono sembrati visivamente più alti.… - QuiNewsFirenze : Lavori urgenti e le strade restano senz'acqua -

Il dolore degli amici: 'Ora potrai correre tra le nuvole' Cosa si può fare e cosa no L'ordinanza firmata dal comune divieta alle utenze private utilizzare l'potabile per scopi diversi ......bere moltaper idratarsi. Tornati dal mare, dopo la doccia, utilizzare doposole o crema idratante". "La prevenzione passa dai comportamenti individuali - spiega il presidente della Lilt...Il comune di Firenze ha deciso: fino al 30 settembre chi usa l'acqua in modo inappropriato rischia una maxi multa fino a 500 euro. In un'ordinanaza firmata dal sindaco Dario Nardella si vieta ...In vigore la nuova ordinanza sull'uso dell'acqua a Firenze, quali regole seguire e le sanzioni per chi non adempie alle norme.