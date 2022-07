Fiorentina Milenkovic, ultimatum al difensore: le ultime (Di venerdì 29 luglio 2022) La Fiorentina avrebbe dato un ultimatum a Milenkovic per il suo futuro: cessione o permanenza poco importa la Viola vuole sapere La Fiorentina avrebbe dato un ultimatum a Milenkovic per il suo futuro: cessione o permanenza poco importa la Viola vuole sapere. Secondo quanto riportato da La Nazione, il serbo sarebbe cercato da Inter, Juve e non solo. La società ha messo il 4 agosto come deadline per sapere il futuro del centrale. L’agente incontrerà una terza squadra interessata e dopo che ha un quadro completo prenderà una decisione con il suo assistito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Laavrebbe dato unper il suo futuro: cessione o permanenza poco importa la Viola vuole sapere Laavrebbe dato unper il suo futuro: cessione o permanenza poco importa la Viola vuole sapere. Secondo quanto riportato da La Nazione, il serbo sarebbe cercato da Inter, Juve e non solo. La società ha messo il 4 agosto come deadline per sapere il futuro del centrale. L’agente incontrerà una terza squadra interessata e dopo che ha un quadro completo prenderà una decisione con il suo assistito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

thespursweb : Tottenham are in the mix to sign Fiorentina defender Nikola Milenkovic. - La Nazionale - DiMarzio : .@Inter, proseguono i contatti per #Milenkovic per la difesa ??? - DiMarzio : #Calciomercato, @acffiorentina | Se parte #Milenkovic, piace anche #Schuurs dell'@AFCAjax - serieAnews_com : ?? #Fiorentina, ultimatum a #Milenkovic ??il difensore deve decidere il futuro entro giovedì prossimo - AshaSin24116510 : RT @thespursweb: Tottenham are in the mix to sign Fiorentina defender Nikola Milenkovic. - La Nazionale -