Fiorentina | Cabral | “Siamo pronti Jovic grande giocatore”

(Di venerdì 29 luglio 2022) “Ci stiamo allenando in maniera sempre molto forte, non abbiamo un giorno di rallentamento e credo che questo sia importante per noi giocatori e per tutta la squadra in modo da giocare poi in partita alla stessa maniera. Ci alleniamo una volta al giorno ma come è se fossero tre le sedute”. Così Arthurfa il punto sulla preparazione di unadestinata ad una stagione su più fronti. L’inserimento del neo acquisto viola Dodò “sta andando molto bene, ci stiamo conoscendo”, ha spiegato, che poi parlando di Ikonè, arrivato a Firenze come lui a gennaio scorso, ha raccontato: “Une una persona incredibile. Ci troviamo molto bene, abbiamo unfeeling e negli allenamenti vediamo quello che sa fare, fa sembrare facili ma che non lo sono”. Quest’anno la concorrenza sarà ...