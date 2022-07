Fi: Calenda, 'ipocrisia Berlusconi e Tajani sui sovranisti è inaccettabile' (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug (Adnkronos) - "Tajani, con cui ho grande empatia, quando va a Bruxelles tuona contro i populisti e i sovranisti. Quando passa le Alpi tuona contro i suoi alleati in Europa del Pd difendendo Lega e FdI". Lo ha detto Carlo Calenda. "Lo dico a Tajani e Berlusconi, non si può essere europeisti in Europa per avere credibilità internazionale e sovranisti e populisti in Italia. E' un giochino che non funziona. E' un livello di ipocrisia che in nessun altro Paese verrebbe accettato. Prima di pensare alla coerenza degli altri pensino alla coerenza loro", ha aggiunto il leader di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug (Adnkronos) - ", con cui ho grande empatia, quando va a Bruxelles tuona contro i populisti e i. Quando passa le Alpi tuona contro i suoi alleati in Europa del Pd difendendo Lega e FdI". Lo ha detto Carlo. "Lo dico a, non si può essere europeisti in Europa per avere credibilità internazionale ee populisti in Italia. E' un giochino che non funziona. E' un livello diche in nessun altro Paese verrebbe accettato. Prima di pensare alla coerenza degli altri pensino alla coerenza loro", ha aggiunto il leader di Azione.

089Silvy : @Mosquitas77 @maurizioft @ItaliaViva @pdnetwork io non la vedo un'ipocrisia: li' da Calenda sono per Draghi e in pi… - DonatoEmma : @danieledv79 Invece nel caso di accordo tra Calenda e IV, o tra IV e PD, Renzi non porrà la questione di seggi e po… - mautortorella : Credo pochi, e mi spiace per loro. Prenda me, per esempio: io avrei potuto benissimo votare #Calenda, ma sapendo ch… - marcoMariaGasp1 : @LiciaRonzulli #diffidate da chi usa “I valori cattolici” come bitcoin cryptato dall’ipocrisia…poi non sapevo che C… - garrasinho : @filippoperri01 E quale sarebbe il problema? L’ipocrisia e il trasformismo sono alla base della politica italiana.… -