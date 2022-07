Festival No Tav sul sito dell’Informagiovani, Lega: “Lo Russo riferisca in consiglio” (Di venerdì 29 luglio 2022) In una nota congiunta il capogruppo della Lega in consiglio comunale Elena Maccanti e il commissario cittadino del partito Fabrizio Ricca dopo che sul portale del Comune era apparso il programma del Festival Alta Velocità: “Chiediamo al sindaco Lo Russo di chiarire come sia potuto accadere che il portale Informagiovani del Comune di Torino abbia promosso sul sito istituzionale e sui suoi social il Festival No Tav di questo fine settimana a Venaus”. Nella nota i due esponenti osservano come “Il Festival gestito e organizzato dalle stesse frange No Tav radicali e vicine su centri sociali che da anni mettono a ferro e fuoco una valle, rendendosi protagonisti di inaccettabili episodi di gravissima violenza contro le forze dell’ordine”.“Episodi di guerriglia che nulla ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 29 luglio 2022) In una nota congiunta il capogruppo dellaincomunale Elena Maccanti e il commissario cittadino del partito Fabrizio Ricca dopo che sul portale del Comune era apparso il programma delAlta Velocità: “Chiediamo al sindaco Lodi chiarire come sia potuto accadere che il portale Informagiovani del Comune di Torino abbia promosso sulistituzionale e sui suoi social ilNo Tav di questo fine settimana a Venaus”. Nella nota i due esponenti osservano come “Ilgestito e organizzato dalle stesse frange No Tav radicali e vicine su centri sociali che da anni mettono a ferro e fuoco una valle, rendendosi protagonisti di inaccettabili episodi di gravissima violenza contro le forze dell’ordine”.“Episodi di guerriglia che nulla ...

nuovasocieta : Festival No Tav sul sito dell’Informagiovani, Lega: “Lo Russo riferisca in consiglio” - AmbrogioPaola : RT @vocedelpatriota: Festival Alta Velocità 2022: Lo Russo sotiene i No TAV? - vocedelpatriota : Festival Alta Velocità 2022: Lo Russo sotiene i No TAV? - tutto_travaglio : #In Val Susa torna il festival dell'Alta Felicità: 3 giorni di musica e dibattiti per dire no al TAV -… - lagenda70889069 : Festival Alta Felicità: venerdì e sabato i concerti alla manifestazione No Tav -