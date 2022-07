(Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo le critiche nei giorni al movimento ambientalista che al Climate Social Camp avrebbe fatto partecipare le france estremiste dei centri sociali gli esponenti piemontesi di Fratelli d’Italia, Augustae Maurizio, si scagliano contro ilNoTavche inizia oggi in Valsusa: “E’ unoin questi anni costantemente minacciato dalle frange più estreme”. Lo sostengono in una nota congiunta la parlamentare e all’assessore della Regione Piemonte “L’opposizione alla linea Torino-Lione è un collante ideologico pericoloso su cui chiediamo ancora una volta attenzione massima al ministero dell’Interno”, aggiungono i due esponenti di Fdi, sottolineando che “chiunque ha a cuore la sicurezza del nostro ...

nuovasocieta : Festival Alta Felicità, Montaruli-Marrone: “Prendere distanze da evento che è schiaffo allo Stato” - AmbrogioPaola : RT @vocedelpatriota: Festival Alta Velocità 2022: Lo Russo sotiene i No TAV? - Diego_Bruno80 : RT @vocedelpatriota: Alta Felicità, Montaruli-Marrone (FdI): “In Val Susa Festival è beffa allo Stato. Chi pubblicizza?” - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Alta Felicità, Montaruli-Marrone (FdI): “In Val Susa Festival è beffa allo Stato. Chi pubblicizza?” - vocedelpatriota : Alta Felicità, Montaruli-Marrone (FdI): “In Val Susa Festival è beffa allo Stato. Chi pubblicizza?” -

...dell'Valle saranno interamente riservate a bambini, famiglie e a tutti coloro che avranno voglia di scoprire quattro sorprendenti e divertentissime installazioni di gioco in arrivo dal......ha incontrato i giovani dai 18 ai 30 anni della sezione Impact del 52esimo Giffoni Film... per rispondere a una domanda sempre piùdi grandi produzioni internazionali che oggi è pari all'...4' di lettura 29/07/2022 - Annunciato il programma della XIX edizione di Hangartfest, festival di danza contemporanea sostenuto dal MiC, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro che si svolgerà dal ...Prosegue a Frassinoro il festival ’Frequenze d’alta quota’ con una serata musicale da non perdere. Stasera alle 21, in piazza Miani (ingresso gratuito), arriva Debora Petrina, eclettica polistrumentis ...