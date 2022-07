Ferrari e auto sportive ‘sgommano’ nel cimitero per il 22enne morto a 300 km/h sul GRA: e i fuochi d’artificio sotto al mega murale (VIDEO) (Di venerdì 29 luglio 2022) Spuntano nuovi VIDEO in merito al funerale show – ma anche di quanto organizzato in sua memoria nelle ore immediatamente precedenti – organizzato per Nicholas Orsus Brischetto, il giovane di 22 anni morto lo scorso 18 luglio mentre viaggiava a quasi 300 km/h sul GRA di Roma. Sì, perché in suo ricordo sono stati compiuti tutta una serie di gesti a dir poco eclatanti, tutti rigorosamente ripresi con i cellulari da amici e parenti per poi essere postati su Tik Tok. L’altare in ricordo del 22enne rom I preparativi per l’ultimo saluto alla vittima sono andati avanti del resto per ore. Tra le iniziative realizzate la sorta “di altare” corredato di foto della vittima allestito con tanto di modellino dell’R8 posizionato a terra, ovvero l’auto di grossa cilindrata a bordo della quale il 22enne viaggiava ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022) Spuntano nuoviin merito al funerale show – ma anche di quanto organizzato in sua memoria nelle ore immediatamente precedenti – organizzato per Nicholas Orsus Brischetto, il giovane di 22 annilo scorso 18 luglio mentre viaggiava a quasi 300 km/h sul GRA di Roma. Sì, perché in suo ricordo sono stati compiuti tutta una serie di gesti a dir poco eclatanti, tutti rigorosamente ripresi con i cellulari da amici e parenti per poi essere postati su Tik Tok. L’altare in ricordo delrom I preparativi per l’ultimo saluto alla vittima sono andati avanti del resto per ore. Tra le iniziative realizzate la sorta “di altare” corredato di foto della vittima allestito con tanto di modellino dell’R8 posizionato a terra, ovvero l’di grossa cilindrata a bordo della quale ilviaggiava ...

