Italpress : Ferrari 296 GT3, un V6 per una nuova storia sportiva - Roberta07love : La nuova Ferrari 296 GT3 equipaggiata con un propulsore 6 cilindri, disposto in posizione centrale-posteriore. Que… - nicolas_di_bari : RT @Motorsport_IT: #WEC | @Ferrari: presentata la 296 GT3 per continuare a vincere #Ferrari | @FerrariRaces | #Ferrari296GT3 - ForbesItalia : Ferrari 296 Gt3, il ritorno in pista di un propulsore 6 cilindri - Motorsport_IT : #WEC | @Ferrari: presentata la 296 GT3 per continuare a vincere #Ferrari | @FerrariRaces | #Ferrari296GT3 -

Il Denaro

Ricordiamo che la linea attuale dellaoffre già altri due modelli ibridi, laGTB e la SF90 Stradale. Purosangue, il primo SUV del produttore, arriverà sul mercato a settembre di quest'...... ma sempre made innonostante non sarà più offerto un motore a 12 cilindri. NUOVO SERVIZIO ... laGTB e SF90 Stradale e prevede di presentare il suo primo veicolo completamente elettrico nel ... Ferrari 296 GT3, un V6 per una nuova storia sportiva - Ildenaro.it MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – La Ferrari presenta la 296 GT3 che rappresenta il futuro del Cavallino Rampante nelle competizioni per vetture gran turismo, quelle che permettono la relazione più str ...Born to win, designed to amaze. We present the new Ferrari 296 GT3, our future in Gran Turismo competitions, the ones that allow the closest relationship with customers and the greatest transfer of te ...