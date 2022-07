“Fermi tutti”. Zona Bianca, la (nuova) costretta decisione di Mediaset su Giuseppe Brindisi (Di venerdì 29 luglio 2022) Colpa della campagna elettorale? Giungono notizie a proposito di un colpo di scena bello e buono per l’amato talk show incentrato sull’informazione e soprattutto sul mondo della politica e in onda su Rete 4 dall’aprile del 2021. Zona Bianca, condotto dal suo ideatore Giuseppe Brindisi, non vedrà Francesco Vecchi come sostituto. Fino a poche ore fa sembrava ormai confermato, anzi lo era, il fatto che Giuseppe Brindisi si sarebbe concesso un mese di vacanza dalla sua tanto cara trasmissione televisiva, Zona Bianca, cedendo il suo importante ruolo ad un collega che stima e nel quale ripone indubbiamente fiducia. Francesco Vecchi però ha dovuto rinunciare. Zona Bianca, cambia la decisione sul ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 29 luglio 2022) Colpa della campagna elettorale? Giungono notizie a proposito di un colpo di scena bello e buono per l’amato talk show incentrato sull’informazione e soprattutto sul mondo della politica e in onda su Rete 4 dall’aprile del 2021., condotto dal suo ideatore, non vedrà Francesco Vecchi come sostituto. Fino a poche ore fa sembrava ormai confermato, anzi lo era, il fatto chesi sarebbe concesso un mese di vacanza dalla sua tanto cara trasmissione televisiva,, cedendo il suo importante ruolo ad un collega che stima e nel quale ripone indubbiamente fiducia. Francesco Vecchi però ha dovuto rinunciare., cambia lasul ...

