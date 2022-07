Fermato pusher 24enne, carabinieri a casa gli trovano 3.200 euro (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Diverse decine di grammi di hashish e marijuana e oltre tremila euro in contanti sono stati sequestrati dai carabinieri ad un 24enne di San Prisco (Caserta), che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio finendo ai domiciliari. Il giovane pusher è stato Fermato mentre cedeva hashish ad un ventenne; i carabinieri lo hanno poi perquisito trovandogli addosso altro stupefacente, tra cui alcuni grammi di marijuana, mentre a casa del giovane i militari hanno rinvenuto la somma di 3525 euro, ritenuta provento dello spaccio, e una cinquantina di grammi tra hashish e marijuana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Diverse decine di grammi di hashish e marijuana e oltre tremilain contanti sono stati sequestrati daiad undi San Prisco (Caserta), che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio finendo ai domiciliari. Il giovaneè statomentre cedeva hashish ad un ventenne; ilo hanno poi perquisito trovandogli addosso altro stupefacente, tra cui alcuni grammi di marijuana, mentre adel giovane i militari hanno rinvenuto la somma di 3525, ritenuta provento dello spaccio, e una cinquantina di grammi tra hashish e marijuana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

