Farmaci | Aifa | oltre 396 euro spesa Ssn per ogni italiano in 2021 | +2 | 8%

Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - Cresce la spesa per i Farmaci sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per ogni italiano. Nel 2021 la spesa farmaceutica pro capite, comprensiva dei medicinali acquistati direttamente dalle strutture sanitarie pubbliche e di quelli erogati dalle Farmacie, è stata pari a 396,81 euro, in aumento rispetto all'anno precedente (+2,8%). I consumi, pari a 1.306,8 dosi giornaliere definite per 1.000 abitanti, registrano, differentemente dal 2020, un aumento rispetto all'anno precedente (+2,8%), in particolar modo in regime di assistenza convenzionata (+3,2%). Sono alcuni dati del Rapporto 2021 'L'uso dei Farmaci in Italia', realizzato dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali

