F1, Sergio Perez: "Speriamo che in qualifica pioggia possa rimescolare le carte in tavola" (Di venerdì 29 luglio 2022) Sergio Perez ha espresso la sua opinione al termine delle prove libere del Gran Premio d'Ungheria, 13ma competizione del Mondiale F1 2022. Il sudamericano ha completato il turno in nona posizione, una situazione molto simile a quanto accaduto in Francia al Paul Ricard. Red Bull insegue in ogni caso le Ferrari che oggi hanno monopolizzato la scena con entrambi i piloti. Charles Leclerc è infatti stato il più competitivo sotto il sole magiaro, pronto a confermarsi nella battaglia contro il cronometro che vivremo domani pomeriggio. Il compagno di box del campione del mondo in carica Max Verstappen ha riportato alla stampa ai microfoni di 'Motorsport.com'. "Sappiamo molto bene cosa abbiamo fatto oggi, non ci resta alto di capire come comportarci per la giornata di domani".

