F1 | George Russell | “Giornata dura ma non è ancora tutto perduto Le condizioni cambieranno”

(Di venerdì 29 luglio 2022) Non l’inizio di weekend auspicato perper il Gran Premio d’Ungheria 2022 di Formula 1: il pilota della Mercedes è apparso in difficoltà a bordo della sua vettura sull’Hungaroring, mostrando un passo non all’altezza delle sue ultime uscite chiudendo le FP2 con l’ottavo tempo. Anche il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, non ha vissuto unapositiva (undicesimo tempo), ma la nota positiva per entrambi è che si tratta appena del venerdì e, di conseguenza,può cambiare. Molto dipenderà anche dallemetereologiche di domani, con le previsioni che danno pioggiante le qualifiche. Ecco le parole del britannico rilasciate a SkySports al termine delle FP2 all’Hungaroring: “Non è stato il nostro miglior venerdì, questo è evidente, ma le indicazioni ...

In ombra anche le Mercedes con George Russell ottavo e Lewis Hamilton undicesimo. Nella prima sessione libere era stato invece Sainz a chiudere in testa completando il proprio giro in 1'18"750. Anche l'altra Mercedes, quella di George Russell, non ha brillato sulla pista ungherese. Charles Leclerc prende il testimone da Carlos Sainz e con la sua Ferrari è stato il più veloce nella seconda sessione libere sul circuito dell'Hungaroring, dove domenica si corre il Gp d'Ungheria di F1.