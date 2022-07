Exor lascia Piazza Affari, sposta quotazione ad Amsterdam (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Exor, la holding che fa capo alla famiglia Agnelli-Elkann, lascia Piazza Affari. Il consiglio di amministrazione della società ha approvato il trasferimento della quotazione delle azioni ordinarie da Borsa Italiana a Euronext Amsterdam. Il gruppo, Euronext, è lo stesso, ma per Piazza Affari si tratta dell’ennesima defezione, fra società che scelgono il delisting o la quotazione su altre piazze finanziarie. La decisione, si spiega dalla holding, “allineerà la sede di quotazione della società con la sua struttura legale come holding registrata in Olanda”, con l’obiettivo di realizzare una “ulteriore semplificazione” della struttura organizzativa. Il trasferimento è subordinato all’approvazione del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) –, la holding che fa capo alla famiglia Agnelli-Elkann,. Il consiglio di amministrazione della società ha approvato il trasferimento delladelle azioni ordinarie da Borsa Italiana a Euronext. Il gruppo, Euronext, è lo stesso, ma persi tratta dell’ennesima defezione, fra società che scelgono il delisting o lasu altre piazze finanziarie. La decisione, si spiega dalla holding, “allineerà la sede didella società con la sua struttura legale come holding registrata in Olanda”, con l’obiettivo di realizzare una “ulteriore semplificazione” della struttura organizzativa. Il trasferimento è subordinato all’approvazione del ...

