Ex Fiorentina | Passarella | 'Sto bene | sono solo un po' depresso Ho sentito Antognoni | mi vedrete presto in Italia'

acffiorentina : Sempre al tuo fianco. Forza Caudillo ?????? #passarella #fiorentina - Fiorentinanews : #Passarella: 'Ho un debole per #MartinezQuarta, quest'anno dimostrerà il suo valore. Vi dico il ruolo perfetto per… - Fiorentinanews : #Passarella: 'Non sono malato, ho soltanto attraversato un periodo triste. Tornerò a Firenze' #Fiorentina - preOsservante : RT @acffiorentina: Sempre al tuo fianco. Forza Caudillo ?????? #passarella #fiorentina - museofiorentina : RT @acffiorentina: Sempre al tuo fianco. Forza Caudillo ?????? #passarella #fiorentina -

A dirlo, dalle colonne de "La Gazzetta dello Sport", è Daniel. L'ex difensore die Inter, 69enne, campione del mondo con la "sua" Argentina nel 1978 e nel 1986, ha negato a gran ...Niente Sla e niente Alzhaimer , come aveva già chiarito ieri la famiglia, ma come sta davvero DanielLo rivela lui stesso parlando alla Gazzetta. L'ex campione di Inter ediceCALCIO, SERIE A - Daniel Passarella, leggendario capitano dell'Albiceleste due-volte campione del mondo, ha smentito le voci di una sua presunta malattia ...L'ex difensore della Fiorentina, Daniel Passarella, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, oltre a tranquillizzare sul suo stato di salute ha parlato di alcuni temi di ...