Everton | pronta la spesa in casa Chelsea

...giorni fa Thomas Tuchel ha candidamente ammesso che la sua squadra potrebbe non arrivareall'... il 6 agosto inizia la Premier League , prima di campionato subito molto ostica contro l', ...I bianconeri potrebbero pagare 4 milioni della seconda rata del prestito all', rimandando ... Werner ha la valigia, il Chelsea lo aveva già proposto ai bianconeri nell'ambito della ... "Belotti offerto a West Ham, Newcastle ed Everton" L'Everton è a un passo dal ritorno a Liverpool di Ross Barkley. Lo riporta 90min.com secondo cui il club di Liverpool starebbe pensando anche a Batshuayi e Gilmour, sempre in uscita dai Blues.Calciomercato Juventus, Allegri spinge per il vice Vlahovic Dopo i colpi Di Maria e Pogba, la Juventus vuole continuare a far sognare i tifosi bianconeri ma an ...