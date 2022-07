Escherichia coli in Emilia-Romagna, attesa per le nuove analisi: gli ultimi aggiornamenti (Di venerdì 29 luglio 2022) Ieri, giovedì 28 luglio, sulla costiera Emiliano-romagnola è stata temporaneamente vietata la balneazione in 28 punti per il superamento dei limiti. Poi, nel corso della giornata, alcuni tratti sono stati riaperti. Oggi si attendono i risultati dei nuovi campionamenti Leggi su tg24.sky (Di venerdì 29 luglio 2022) Ieri, giovedì 28 luglio, sulla costierano-romagnola è stata temporaneamente vietata la balneazione in 28 punti per il superamento dei limiti. Poi, nel corso della giornata, alcuni tratti sono stati riaperti. Oggi si attendono i risultati dei nuovi campionamenti

