Escherichia coli alla Riviera Romagnola, valori rientrati nella norma: perché era scattato l'allarme

Escherichia coli alla Riviera Romagnola: i valori relativi alla concentrazione del batterio in mare sono rientrati nella norma. È stato, quindi, revocato il divieto alla balneazione precedentemente imposto. 

Nella giornata di giovedì 28 luglio, in Emilia-Romagna, era scattato un allarme per la presenza di livelli eccessivi del batterio Escherichia coli in mare. Per questo motivo, era stata vietata temporaneamente la balneazione in 28 aree della riviera emiliano-romagnola.

