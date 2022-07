Esce oggi ”Flor de Luna”, il nuovo singolo del ballerino di Amici20 Tommaso Stanzani (Di venerdì 29 luglio 2022) Fuori oggi Flor de Luna, il nuovo singolo di Tommaso Stanzani; giovane e poliedrico artista bolognese, ballerino, cantante e attore, noto per aver partecipato ad Amici 20. Tommaso Stanzani, fuori oggi Flor de Luna Credits: Teleclubitalia“Flor de Luna” è una bachata latin pop scritta dallo stesso Tommaso Stanzani con Mattia Cino Cerri (producer multiplatino, che ha anche prodotto il brano), Alex Brognara (firma che ha collaborato con i più importanti nomi della scena latina internazionale), Zo Vivaldi e Hank (autori in ascesa della nuova scena pop italiana). «“Flor de ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Fuoride, ildi; giovane e poliedrico artista bolognese,, cantante e attore, noto per aver partecipato ad Amici 20., fuorideCredits: Teleclubitalia“de” è una bachata latin pop scritta dallo stessocon Mattia Cino Cerri (producer multiplatino, che ha anche prodotto il brano), Alex Brognara (firma che ha collaborato con i più importanti nomi della scena latina internazionale), Zo Vivaldi e Hank (autori in ascesa della nuova scena pop italiana). «“de ...

