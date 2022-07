Eros Ramazzotti rompe il silenzio su Michelle Hunziker: "..Con me era felice" (Di venerdì 29 luglio 2022) Intervistato dal Corriere della Sera, Ramazzotti ha parlato di tutto: dalla Hunziker ai progetti lavorativi in essere. E c'è anche un aneddoto su Michael Jackson. Eros Ramazzotti fa il punto della situazione. Artista tra i più amati di tutto il mondo ha parlato con il Corriere della Sera, in una lunga e interessante intervista. Ramazzotti si è confidato. Ha parlato a ruota libera di svariati temi: lavoro e passioni soprattutto. Passioni che vedono anche la sua ex Michelle Hunziker, con la quale è stato sposato ed è ad ora in ottimi rapporti. Il cantautore ha detto che l’amore, quello che non consente pregiudizi e barriere, può trasformarsi. E quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno. La conduttrice tv è comparsa in un video dell'artista romano con la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 29 luglio 2022) Intervistato dal Corriere della Sera,ha parlato di tutto: dallaai progetti lavorativi in essere. E c'è anche un aneddoto su Michael Jackson.fa il punto della situazione. Artista tra i più amati di tutto il mondo ha parlato con il Corriere della Sera, in una lunga e interessante intervista.si è confidato. Ha parlato a ruota libera di svariati temi: lavoro e passioni soprattutto. Passioni che vedono anche la sua ex, con la quale è stato sposato ed è ad ora in ottimi rapporti. Il cantautore ha detto che l’amore, quello che non consente pregiudizi e barriere, può trasformarsi. E quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno. La conduttrice tv è comparsa in un video dell'artista romano con la ...

