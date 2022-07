Eros Ramazzotti, rivelazioni inedite su Michael Jackson: “Quella volta che…” (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel corso di una lunga intervista rilasciata a “7”, inserto del “Corriere della Sera”, Eros Ramazzotti ha toccato svariati temi, dalla sua carriera all’attualità, fino al gossip con la storia d’amore con Michelle Hunziker e addirittura un aneddoto su Michael Jackson. L’artista romano ha conosciuto di persona il divo statunitense, ma di non sembra custodire un bel ricordo di quell’incontro. In questo articolo vi riportiamo le sue parole. (Continua dopo la foto…) “Mi manchi”. Eros Ramazzotti, il triste messaggio sui social commuove tutti i fan La carriera e la vita privata di Eros Ramazzotti Eros Ramazzotti è un famosissimo cantante nonché uno dei più amati dal pubblico italiano. La sua fama, però, non si esaurisce nel ... Leggi su tvzap (Di venerdì 29 luglio 2022) Nel corso di una lunga intervista rilasciata a “7”, inserto del “Corriere della Sera”,ha toccato svariati temi, dalla sua carriera all’attualità, fino al gossip con la storia d’amore con Michelle Hunziker e addirittura un aneddoto su. L’artista romano ha conosciuto di persona il divo statunitense, ma di non sembra custodire un bel ricordo di quell’incontro. In questo articolo vi riportiamo le sue parole. (Continua dopo la foto…) “Mi manchi”., il triste messaggio sui social commuove tutti i fan La carriera e la vita privata diè un famosissimo cantante nonché uno dei più amati dal pubblico italiano. La sua fama, però, non si esaurisce nel ...

Corriere : Eros Ramazzotti: «Michelle? L’amore finisce, non il desiderio che sia felice chi hai amato» - RamazzottiChile : RT @7Corriere: Su @7Corriere l'intervista competa a @RamazzottiEros. Ad intervistarlo @wveltroni | «Ho avuto decine di porte chiuse in facc… - Corriere : Su @7Corriere l'intervista competa a @RamazzottiEros. Ad intervistarlo @wveltroni | «Ho avuto decine di porte chius… - fanpage : Il cantante ha parlato nuovamente del rapporto con l’ex moglie, parlando della riconciliazione pubblica degli ultim… - peterbierhof : #NowPlaying Eros Ramazzotti - Cose Della Vita (1993 directed by Spike Lee) -