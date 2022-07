Eros Ramazzotti: "Io e Michelle? L'amore finisce, l'affetto no" (Di venerdì 29 luglio 2022) Eros Ramazzotti ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la madre di sua figlia Aurora, Michelle Hunziker. Eros Ramazzotti: “Io e Michelle? L’amore finisce, l’affetto no” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 29 luglio 2022)ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la madre di sua figlia Aurora,Hunziker.: “Io e? L’, l’no” su Donne Magazine.

Corriere : Eros Ramazzotti: «Michelle? L’amore finisce, non il desiderio che sia felice chi hai amato» - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il cantante ha parlato nuovamente del rapporto con l’ex moglie, parlando della riconciliazione pubblica degli ultimi mesi: “Ab… - FQMagazineit : Eros Ramazzotti a cuore aperto: “Michelle Hunziker? Un amore, per quanto grande e profondo, può finire senza che sp… - Rosa2000blue : RT @Corriere: Su @7Corriere l'intervista competa a @RamazzottiEros. Ad intervistarlo @wveltroni | «Ho avuto decine di porte chiuse in facci… - RamazzottiEros : RT @Corriere: Su @7Corriere l'intervista competa a @RamazzottiEros. Ad intervistarlo @wveltroni | «Ho avuto decine di porte chiuse in facci… -