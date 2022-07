Eros Ramazzotti ha consegnato 100mila euro a Michael Jackson: il racconto inedito (Di venerdì 29 luglio 2022) Il retroscena di Eros Ramazzotti In queste ore a rilasciare una lunga intervista a 7, inserto de Il Corriere della Sera, è stato Eros Ramazzotti. Nel corso della lunga chiacchierata il cantante ha svelato un retroscena inedito che in queste ore sta facendo il giro del web. L’artista ha infatti raccontato di aver consegnato anni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 29 luglio 2022) Il retroscena diIn queste ore a rilasciare una lunga intervista a 7, inserto de Il Corriere della Sera, è stato. Nel corso della lunga chiacchierata il cantante ha svelato un retroscenache in queste ore sta facendo il giro del web. L’artista ha infatti raccontato di averanni L'articolo proviene da Novella 2000.

Corriere : Eros Ramazzotti: «Michelle? L’amore finisce, non il desiderio che sia felice chi hai amato» - infoitcultura : Eros Ramazzotti/ 'Michelle Hunziker? Non finisce il desiderio che l’altro sia felice' - infoitcultura : Eros Ramazzotti: Io e Michelle? Finisce l'amore, non il desiderio che l'altra persona sia felice - infoitcultura : Eros Ramazzotti: “Michelle Hunziker? L’amore è finito ma desidero che sia felice” - infoitcultura : Eros Ramazzotti a cuore aperto: “Michelle Hunziker? Un amore, per quanto grande e profondo, può finire senza che sp… -