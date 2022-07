Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: un amore grande che si trasforma in affetto eterno (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono bellissime le parole di Eros Ramazzotti nella sua intervista al Corriere della sera. Parole d’amore ma soprattutto di stima di rispetto, quelle che il cantante, chiacchierando con Walter Veltroni, ha speso per la sua ex moglie. Non è la prima volta che i due parlano di questo rapporto maturo e diverso, che è cambiato nel corso del tempo. Di un amore che non è più quello di due persone che vogliono stare insieme ma di un affetto provato da chi ha condiviso un pezzo di vita insieme. Eros Ramazzotti lo ribadisce ancora, dicendosi incredulo per quello che succede in Italia e nel mondo. I femminicidi, la violenza contro le donne, tutte cose che non succederebbero se alla base di ogni relazione, ci fosse affetto e rispetto. Aurora e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono bellissime le parole dinella sua intervista al Corriere della sera. Parole d’ma soprattutto di stima di rispetto, quelle che il cantante, chiacchierando con Walter Veltroni, ha speso per la sua ex moglie. Non è la prima volta che i due parlano di questo rapporto maturo e diverso, che è cambiato nel corso del tempo. Di unche non è più quello di due persone che vogliono stare insieme ma di unprovato da chi ha condiviso un pezzo di vita insieme.lo ribadisce ancora, dicendosi incredulo per quello che succede in Italia e nel mondo. I femminicidi, la violenza contro le donne, tutte cose che non succederebbero se alla base di ogni relazione, ci fossee rispetto. Aurora e ...

pavel_ivanovsky : Adriano Celentano 'Il Ragazzo Della Via Gluck' #og_and_2c OG - RamazzottiEros : RT @Corriere: «Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profon… - RamazzottiEros : RT @Corriere: Eros Ramazzotti: «Michelle? L’amore finisce, non il desiderio che sia felice chi hai amato» - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profon… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Eros Ramazzotti: «Michelle? L’amore finisce, non il desiderio che sia felice chi hai amato» -