Eros Ramazzotti a cuore aperto | “Michelle Hunziker? Un amore | per quanto grande e profondo | può finire senza che sparisca l’affetto”

Per la serie "l'amore finisce, l'affetto no". Eros Ramazzotti parla poco ma quando lo fa, fa sempre rumore. Soprattutto quando si apre a confessione intime, come quelle sul legame con l'ex moglie Michelle Hunziker, che da poco ha coinvolto a sorpresa nel video del suo nuovo singolo Ama, di cui la showgirl è protagonista assieme alla figlia Aurora. "La mia canzone è un inno all'amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L'amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere", racconta il cantante in una lunga intervista concessa a Walter Veltroni per 7 del Corriere della Sera.

